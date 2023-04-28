بوتين يوقع مرسوما بمساواة سكان "ستالينغراد المحاصرة" مع قدامى المحاربين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بمساواة "سكان ستالينغراد المحاصرة" بفئة قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، ومنحهم كافة الضمانات القانونية والحماية الاجتماعية.

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وتم نشر الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية، وجاء فيها أن "مشروع القانون ينص على منح حاملي شهادات (سكان ستالينغراد المحاصرة) بفئة قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، ووضع ضمانات قانونية للحماية الاجتماعية لهم".

وتعد معركة ستالينغراد إحدى أهم المعارك الكبرى والفاصلة في تاريخ الحرب العالمية الثانية، ووقعت في مدينة ستالينغراد "فولغوغراد الحالية" خلال الحملة العسكرية الألمانية على الاتحاد السوفيتي واستمرت حوالي 6 أشهر في الفترة ما بين 21 أغسطس 1942، و2 فبراير 1943، وغيرت من مجرى الحرب حتى دحر الجيش الألماني النازي في برلين 9 مايو 1945. وقد راح ضحية هذه المعارك حوالي 2 مليون ضحية، وهو ما يجعلها إحدى أكبر المعارك دموية في تاريخ الحروب.

المصدر: نوفوستي