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استطلاع: نسبة تأييد بايدن تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ انتخابه

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استطلاع: نسبة تأييد بايدن تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ انتخابه
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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تدل نتائج استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة "Gallup" للأبحاث على أن معدل التأييد لعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض إلى 37%، وهو أدنى مستوى منذ انتخابه لمنصب رئيس البلاد.

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وأشارت المؤسسة إلى أن نسبة تأييد بايدن كانت عند مستوى 40% خلال الأشهر الـ19 الماضية، باستثناء يوليو 2022، عندما انخفضت إلى 38%. وأظهر الاستطلاع الأخير أن 38% من الديمقراطيين و4% من الجمهوريين يوافقون على الطريقة التي يؤدي بها الرئيس الأمريكي وظيفته.

وفي تقييمهم للوضع الاقتصادي في البلاد وصفه 16% من المشاركين في الاستطلاع بأنه ممتاز أو جيد، في حين اعتبره 47% من الأمريكيين سيئا. كما يرى 19% أن الوضع الاقتصاد يتحسن، بينما يتخذ 75% موقفا معاكسا تماما.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء الماضي، عن نيته للترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024. ودعا الناخبين الأمريكيين لإعطائه المزيد من الوقت لـ "إنهاء العمل" الذي بدأ القيام به في منصبه. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن البالغ من العمر 80 عاما، يحقق نجاحات بالرغم من المشكلات الخاصة بعمره.

المصدر: كوميرسانت

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