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ألسنة اللهب تلتهم مجمعا سكنيا فاخرا في إزمير التركية (فيديو+ صور)

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ألسنة اللهب تلتهم مجمعا سكنيا فاخرا في إزمير التركية (فيديو+ صور)
اندلاع حريق في مجمع سكني فاخر بإزمير التركية
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أصيب 7 أشخاص أمس الخميس جراء حريق ضخم اندلع في مجمع سكني فاخر بمدينة إزمير التركية.

واندلع الحريق في مبنى مكون من 8 طوابق و4 بلوكات في حي يني كالا التابع لمنطقة نرلي دره.

ألسنة اللهب تلتهم مجمعا سكنيا فاخرا في إزمير التركية (فيديو+ صور)اندلاع حريق في مبنى سكني

وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث الذي لم يعرف سببه بعد، حيث اجتاحت النيران المبنى بأكمله في وقت قصير.

وتم توجيه رشاشات المياه التابعة للمديرية الإقليمية للغابات نحو المبنى، وإخلاء السكان، حيث كانت تسمع أصوات الانفجارات من وقت لآخر.

ألسنة اللهب تلتهم مجمعا سكنيا فاخرا في إزمير التركية (فيديو+ صور)اندلاع حريق في مبنى سكني

وذكر شهود عيان أن بعض المواطنين اضطروا إلى القفز من الشرفات بسبب الحريق.

المصدر: وكالات

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