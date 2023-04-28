ألسنة اللهب تلتهم مجمعا سكنيا فاخرا في إزمير التركية (فيديو+ صور)

أصيب 7 أشخاص أمس الخميس جراء حريق ضخم اندلع في مجمع سكني فاخر بمدينة إزمير التركية.

واندلع الحريق في مبنى مكون من 8 طوابق و4 بلوكات في حي يني كالا التابع لمنطقة نرلي دره.

وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث الذي لم يعرف سببه بعد، حيث اجتاحت النيران المبنى بأكمله في وقت قصير.

وتم توجيه رشاشات المياه التابعة للمديرية الإقليمية للغابات نحو المبنى، وإخلاء السكان، حيث كانت تسمع أصوات الانفجارات من وقت لآخر.

وذكر شهود عيان أن بعض المواطنين اضطروا إلى القفز من الشرفات بسبب الحريق.

المصدر: وكالات