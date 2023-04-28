زاخاروفا ترد على تصريحات السفيرة الأمريكية: الشعب الروسي يقتل بأموال وأسلحة الولايات المتحدة

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على كلام السفيرة الأمريكية في موسكو، لين تريسي، حول عدم وجود خلافات لوشنطن مع الشعب الروسي وإنما مع الحكومة الروسية.

وقالت زاخاروفا في منشور: "يقتل الشعب الروسي بناء على معلومات من الولايات المتحدة، بأموال وتمويل من الولايات المتحدة، وبأسلحة من الولايات المتحدة، على يد نظام أتت به الولايات المتحدة إلى السلطة في انقلاب دبرته الولايات المتحدة".

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وفي وقت سابق، قالت السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي إنه على الرغم من العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو، فإن الولايات المتحدة لا تعتبر الروس أعداء، "مهما كانت الخلافات بيننا، الولايات المتحدة مع الحكومة الروسية، فهذه ليست خلافات مع شعب روسيا". وأضافت أن إلغاء روسيا ومستقبلها ليس من أهداف الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي