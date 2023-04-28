بلينكن يبحث مع غوتيريش صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية والوضع في السودان

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية والوضع في السودان.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أن الجانبين "بحثا أهمية استمرار حماية ميثاق الأمم المتحدة في ظل الحرب (العدوانية) الروسية ضد أوكرانيا".

وأشاد بلينكن بجهود غوتيريش وتعزيز مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وتابع البيان: "وبشأن السودان تعهد بلينكن بمواصلة العمل مع الأمين العام من أجل الإصرار على وقف دائم للعمليات القتالية وحماية المدنيين وضمان وصول الوكالات الإنسانية الأممية".

بالإضافة إلى ذلك، شدد بلينكن على "دعم الولايات المتحدة لحكومة شاملة وضمان الاحترام للنساء والبنات على خلفية القيود الأخيرة التي فرضتها حركة "طالبان" على الأفغانيات اللواتي يعملن مع الأمم المتحدة".

وأكد بلينكن لغوتيريش كذلك الدعم الأمريكي لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

المصدر: RT