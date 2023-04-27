الجزائر والنيجر تكشفان الغرض من تسيير دوريات حدودية مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، يوم الخميس، تسيير دوريات عسكرية حدودية مشتركة مع الجارة الجنوبية النيجر، لمواجهة "التهديدات الأمنية".

وجاء في بيان الوزارة، عقب لقاء جمع اللواء محمد عجرود، قائد المنطقة العسكرية السادسة الحدودية (جنوب)، والعميد إبراهيم عيسى بولاما، نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية، بمقر قيادة المنطقة في تمنراست جنوبي الجزائر: "تناول اللقاء سبل التجسيد الميداني للمقاربة الأمنية التي تتبناها القيادة العليا لجيشي البلدين في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية، على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية".

وأضافت: "في هذا الصدد تم الاتفاق على ضرورة تكثيف التنسيق العملياتي الميداني ببرمجة دوريات مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والنيجر".

يشار إلى أنه بين الجزائر والنيجر حدود برية مشتركة يبلغ طولها قرابة 900 كيلومتر.

وخلال السنوات الأخيرة، دفعت الجزائر بعشرات الآلاف من الجنود نحو حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر، وليبيا شرقا، لـ"مواجهة تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح فضلا عن شبكات الاتجار بالبشر".

المصدر: الأناضول