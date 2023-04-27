آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /27.04.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- مقتل مرتزق إيرلندي شرقي أوكرانيا
- وزارة الدفاع الأمريكية تجري مباحثات في بروكسل مع الحلفاء بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا
- القوات الجوية الأوكرانية تعلن بدء عمل "باتريوت"
- بوتين يأمر بإنشاء متاحف مخصصة للعملية العسكرية الخاصة
- السفيرة الأمريكية لدى روسيا: العلاقات بين واشنطن وموسكو في أدنى مستوى
- على خلفية وعود لندن لكييف.. الأمم المتحدة قلقة بشأن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب
- إعلام عبري: نقل أسلحة من إسرائيل للقوات الأوكرانية
- إيطاليا: كييف تطلب من الاتحاد الأوروبي المزيد من الذخيرة والمدفعية بعيدة المدى والطائرات المقاتلة
- صحفي أمريكي يحذر من تصعيد خطير بسبب تصرفات كييف
- بيسكوف: موسكو وأنقرة ستواصلان العمل بشأن صفقة الحبوب
- دوديك: الأزمة الأوكرانية تكشف فشل أوروبا
- كييف: نعاني من نقص في الصواريخ الضرورية لأنظمة الدفاع الجوي السوفيتية
- الخارجية الروسية تستدعي كبير موظفي السفارة الأمريكية
- غلوبال تايمز: رهان الولايات المتحدة على أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية