آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /27.04.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.

- مقتل مرتزق إيرلندي شرقي أوكرانيا

- وزارة الدفاع الأمريكية تجري مباحثات في بروكسل مع الحلفاء بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا

- القوات الجوية الأوكرانية تعلن بدء عمل "باتريوت"

- بوتين يأمر بإنشاء متاحف مخصصة للعملية العسكرية الخاصة

- السفيرة الأمريكية لدى روسيا: العلاقات بين واشنطن وموسكو في أدنى مستوى

- على خلفية وعود لندن لكييف.. الأمم المتحدة قلقة بشأن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب

- إعلام عبري: نقل أسلحة من إسرائيل للقوات الأوكرانية

- إيطاليا: كييف تطلب من الاتحاد الأوروبي المزيد من الذخيرة والمدفعية بعيدة المدى والطائرات المقاتلة

- صحفي أمريكي يحذر من تصعيد خطير بسبب تصرفات كييف

- بيسكوف: موسكو وأنقرة ستواصلان العمل بشأن صفقة الحبوب

- دوديك: الأزمة الأوكرانية تكشف فشل أوروبا

- كييف: نعاني من نقص في الصواريخ الضرورية لأنظمة الدفاع الجوي السوفيتية

- الخارجية الروسية تستدعي كبير موظفي السفارة الأمريكية

- غلوبال تايمز: رهان الولايات المتحدة على أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية