وزارة الدفاع الأمريكية تجري مباحثات في بروكسل مع الحلفاء بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا

قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن الولايات المتحدة، ستجري مباحثات مع حلفاء الناتو والاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع لمناقشة تسريع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال رايدر في هذا الصدد: إن الولايات المتحدة، بقيادة وكيل وزارة الدفاع لشؤون شراء الأسلحة وليام لابلانت ستترأس جلسة التسلح في بروكسل هذا الأسبوع.

وأضاف رايدر أن الاجتماع سيضم مدراء أسلحة وممثلين من أكثر من 40 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وستتركز النقاشات على الجهود العالمية لتسريع توريد وإنتاج وصيانة الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا".

المصدر: ريا نوفوستي