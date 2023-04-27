صحيفة: البرازيل ترفض تسليم روسي متهم بالتجسس للولايات المتحدة

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة طلبت من البرازيل تسليمها الروسي سيرغي تشيركاسوف المتهم بالتجسس، لكن السلطات البرازيلية رفضت الطلب.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت إلى تشيركاسوف اتهامات بأنه كان يمارس تجسسا لصالح دولة أجنبية، وكذلك بالاحتيال باستخدام البطاقات المصرفية والوسائل الالكترونية.

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وقالت الصحيفة إن المحكمة العليا في البرازيل كانت تنظر في القضية، لكنها ألمحت إلى أنها لن تتخذ قرارا بتسليم المواطن قبل انتهاء التحقيق في البرازيل.

وجدير بالذكر إلى أن المواطن الروسي كان يعيش في البرازيل بوثائق مزورة، تحت اسم فيكتور مولر فيريرا.

وفي عام 2022 أصدر القضاء البرازيلي حكما بالسجن 15 عاما عليه بتهمة انتحاله صفة شخص آخر واستخدامه هوية مزورة.

المصدر: نوفوستي