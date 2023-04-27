السفارة الروسية لدى باريس تطالب الخارجية الفرنسية بتوضيح سبب تحليق مروحية فوقها

بعثت السفارة الروسية لدى باريس مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الفرنسية بعد تحليق طائرة مروحية فوق أراضي البعثة الدبلوماسية الروسية.

ونقلت تاس عن المكتب الصحفي للسفارة: "حلقت المروحية، التابعة للمديرية العامة للأمن المدني في فرنسا، فوق أراضي السفارة قبل بضعة أسابيع. وبناء عليه أرسلت السفارة مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الفرنسية تطالب بتفسير ما حدث".

وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية" للأسف، حتى اليوم، لم تتلق السفارة ردا واضحا من الجانب الفرنسي في هذا الصدد".

المصدر: تاس