وسط تجمع حاشد.. عضو في البرلمان المولدوفي يمزق علم "الناتو" (فيديو)

قام عضو البرلمان المولدوفي، ألكسندر نيستيروفسكي، في تجمع حاشد بتمزيق علم "الناتو" وصب عليه الطلاء الأحمر، مؤكدا أن "وضع الحياد منصوص عليه في الدستور، ويجب مراعاته".

وقال البرلماني: "هذا الطلاء الأحمر يرمز إلى دماء الأطفال والمواطنين الذين قتلوا على يد الناتو، آمل أن يدعمنا الشعب ويفهم الناتو أنه لا مكان له في بلدنا المسالم، نحن مستعدون للقيام بكل شيء، سنقاتل من أجل السلام، وعلى الناتو أن يذهب إلى مزبلة التاريخ ".

وشدد على أن "وضع الحياد منصوص عليه في الدستور، ويجب مراعاته".

وخرج المتظاهرون في تجمع حاشد بملصقات كتب عليها "الناتو معتد وتوسعي.. عالمنا لا يخضع للخلاف"، "من أجل الحل السلمي للنزاعات.. الناتو أداة حرب وليس سلام"، "نحن مع السلام بدون الناتو".

وأكدت الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن تقارب مولدوفا و"الناتو" محفوف بفقدانها سيادتها، حيث التعاون معه "في وجه التهديد الروسي"، يؤدي إلى ثورات ملونة، وانقلابات واضطرابات سياسية، وأزمات اقتصادية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، إن السلطات الموالية للغرب في مولدوفا تعمل باستمرار على زيادة التعاون مع الهياكل الأوروبية الأطلسية، عوضا عن الحياد المنصوص عليه في الدستور المولدوفي، وعلى حساب مصالح مولدوفا الوطنية.

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المصدر: نوفوستي