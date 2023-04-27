بلينكن "يعمل بجد" من أجل تمديد وقف إطلاق النار في السودان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده "تعمل بجدّ" مع طرفي النزاع في السودان لتمديد الهدنة التي ينتهي سريانها منتصف الليل.

وأشار بلينكن في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس إلى أنّه "نعمل بجدّ لتمديد وقف إطلاق النار" بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والذي بدأ الثلاثاء لمدة 72 ساعة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة في السودان أن "الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا في الأوضاع على الأرض"، مؤكدة أن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدا.

وقالت القيادة العامة في بيان إن "الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية، وقواتنا متماسكة وتؤدي دورها الوطني في دحر التمرد بثبات وثقة في كافة الاتجاهات".

ولفتت إلى أن "المؤامرة قديمة وكبيرة جدا وما المواقف السياسية التي تتظاهر المليشيا بتبنيها حاليا إلا وسيلة للوصول للحكم لتباشر بعدها تنفيذ أجندة لا علاقة لها بمصلحة الشعب والبلاد".

المصدر: أ ف ب