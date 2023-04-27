بوتين يرجّح تقليص كمية الغاز الطبيعي المورد إلى تركيا

رجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تقلل روسيا كمية الغاز الطبيعي المصدر إلى تركيا بمجرد تشغيل محطة "أكويو" النووية بطاقتها الكاملة.

وقال بوتين خلال مراسم نقل الوقود النووي الروسي إلى محطة "أكويو" النووية التركية: "بمجرد تشغيل محطة أكويو بطاقتها الكاملة، سنقوم على الأرجح بتوريد كميات أقل من الغاز الطبيعي إلى تركيا.. اليوم هذا منتج باهظ الثمن وسعره آخذ بالازدياد".

وأقيمت اليوم احتفالية رسمية، بمناسبة تحميل المحطة بالوقود النووي، بمشاركة أردوغان وبوتين، عبر تقنية الفيديو.

وشرعت مؤسسة "روسآتوم" الروسية للطاقة النووية، ببناء أول وحدة في محطة "أكويو" النووية، في أبريل 2018، بعد اتفاق بين روسيا وتركيا، حول بناء المحطة بالقرب من مدينة مرسين، في عام 2010، وتضم المحطة 4 وحدات طاقة، بقوة 1200 ميغاواط لكل وحدة منها.

وتعتبر محطة "أكويو" التي يتم بناؤها بمشاركة روسيا، هي أول محطة للطاقة النووية في تركيا. ومن المخطط أنه بعد تشغيل جميع الوحدات الأربع، والتي سيتم تجهيزها بالمفاعلات الروسية المتقدمة، ستولد المحطة حوالي 35 مليار كيلوواط / ساعة سنويا وتغطي ما يصل إلى 10 بالمئة من احتياجات الكهرباء في تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج "البناء والامتلاك والتشغيل". وتبلغ تكلفته حوالي 20 مليار دولار، ويلبي جميع متطلبات الأمان الدولية الحديثة في الصناعة النووية.

يذكر أنه بدأ بناء أول وحدة طاقة في محطة "أكويو"، في أبريل 2018، والثانية في أبريل 2020، والثالثة في مارس 2021، والرابعة في يوليو 2022.

المصدر: سبوتنيك