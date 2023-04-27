إيران: الاعترافات الأولية بشأن اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة عباس علي سليماني

نشرت وكالة "إرنا" الاعترافات الأولية لمنفذ عملية اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران عباس علي سليماني.

وكشف المتهم بقتل سليماني، الممثل السابق للمرشد الإيراني في محافظة سيستان وبلوجستان وعضو مجلس خبراء القيادة، الذي قتله أمس، انه لم يعرف هوية المستهدف، وفق "إرنا".

وبحسب "إرنا، فإن الشخص الذي اغتال سليماني كان من منتسبي إحدى شركات حفظ النظام، وليس من موظفي هذا البنك، وكان مكلفا من قبل الشركة بحفظ النظام لتقديم خدمات للبنك في هذا المجال.

وذكر حارس البنك في اعترافاته: "لم أكن أعرف الضحية، لكنني سمعت من قبل أن مساعد مدير البنك لديه أخ، وعندما دخل الضحية الى البنك افترضت أنه شقيق مساعد مدير البنك، و كنت في حالة من الغضب الشديد بحيث فقدت السيطرة على نفسي، وقررت قتل الشيخ انتقاما من مساعد البنك".

وقال المتهم إنه يعاني من وضع اقتصادي سيء وكانت له مشاكل مع مساعد مدير البنك.

وأمس الأربعاء، تعرض عباس علي سليماني (72 عاما) لهجوم مسلح في أحد بنوك مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمالي إيران، مما أدى إلى مقتله، وعلى الفور اعتقلت قوات الأمن المهاجم وبادرت باستجوابه.

المصدر: "إرنا"