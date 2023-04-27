انطلاق عملية تصويت الأتراك بالانتخابات في الخارج

انطلقت صباح اليوم الخميس، عملية تصويت المواطنين الأتراك خارج البلاد في الانتخابات العامة، الرئاسية والبرلمانية.

وبدأ المواطنون الأتراك الذين يقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في مقرات البعثات الدبلوماسية التركية، وكذلك في أماكن التصويت التي تم تجهيزها من طرف الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، داخل المعابر الحدودية، الجوية (المطارات)، والبرية.

وافتتحت صناديق الاقتراع، في 156 ممثلية وبعثة دبلوماسية تركية، في 75 دولة، فيما تم إلغاء التصويت في السودان بسبب الأوضاع الأمنية هناك.

وستستمر عملية تصويت الأتراك حتى مساء التاسع من مايو المقبل، بينما ستستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية (المطارات والمعابر البرية) حتى مساء 14 مايو المقبل، وهو يوم الانتخابات العامة في تركيا.

وبحسب المعلومات الرسمية من الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فإن هناك 3 ملايين و416 ألفا و98 مواطنا تركيا مسجلا رسميا ويحق لهم التصويت، من الأتراك المقيمين خارج تركيا.



وأكبر عدد أتراك ممن يحق لهم التصويت خارج تركيا، هو في ألمانيا، إذ يبلغ عدد من هو مسجل رسميا هناك ويحق له التصويت، مليونا و501 ألف و152.

وفي ألمانيا يبلغ عددهم 397 ألفا و86 مواطنا تركيا، وفي هولندا 286 ألفا و153، وفي بلجيكا 153 ألفا و443، وفي قبرص الشمالية 140 ألفا و111، وفي الولايات المتحدة 134 ألفا و246، وفي إنجلترا 127 ألفا و281.



بينما في البرازيل، هناك العدد الأقل، ويبلغ عددهم هناك 581 مواطنا تركيا فقط.



ويبلغ عدد الشباب الذين سيصوتون بهذه الانتخابات لأول مرة، أي تجاوزوا السن القانوني من الأتراك المقيمين خارج تركيا، 277 ألفا و646 شابا وشابة.

المصدر: RT

علام صبيحات- أنقرة