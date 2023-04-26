عبد اللهيان: عمان لديها مبادرات جدية بشأن الملف النووي الإيراني

صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن سلطنة عمان لديها مبادرات جدية في ما يخص الملف النووي الإيراني وهي ستسهم في إعادة المفاوضات بهذا الخصوص.

وأعرب عبد اللهيان، في حوار خاص مع وكالة عمان للأنباء، عن شكره لسلطان عمان، هيثم بن طارق، على الدور الإيجابي لالغاء العقوبات عن إيران، واصفا الدور العماني في هذا الشأن بالبناء والمثمر.

وقال إنه ناقش خلال لقائه نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، العديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية خاصة القضية الفلسطينية والمصالحة اليمنية اليمنية والأوضاع في السودان.



وأضاف أنه بعد زيارة الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، إلى مسقط في مايو الماضي شهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة سوف تعقد اجتماعها الـ 20 قريبا.

ووصل وزير الخارجية حسين اميرعبد اللهيان، الثلاثاء، إلى العاصمة العمانية مسقط تلبية لدعوة من نظيره العماني.

المصدر: وكالة إرنا