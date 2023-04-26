السفير الروسي لدى بلغراد: مجلس أوروبا يتدهور ويتحول إلى أداة لواشنطن

صرح السفير الروسي لدى بلغراد ألكسندر بوتسان خارتشينكو بأن تأييد اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا طلب كوسوفو للعضوية في المجلس، دليل على تدهور مجلس أوروبا.

وقال السفير في بيان، نشره المكتب الصحفي للسفارة، يوم الأربعاء، إن "تأييد اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا لطلب شبه دولة كوسوفو للعضوية والمجلس وإطلاق الإجراءات المتعلقة بذلك دليل على ما تحدثنا عنه أكثر من مرة، أي تدهور المنظمة وتحولها إلى أداة لواشنطن وبروكسل لمواصلة تدمير الأمن الأوروبي والتعاون ومنظومة القانون الدولي".

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وأشار إلى أن ذلك يدل أيضا على تجاهل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لآراء القيادة الصربية وخطوطها الحمراء في ما يتعلق بالاتفاقية التي وضعها الاتحاد الأوروبي حول تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا.

وأضاف أن "تسوية قضية كوسوفو تتجه إلى المأزق. واتخذ الغرب نهجا نحو الدفاع عن نظام (رئيس الوزراء الكوسوفي) كورتي".

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد ألمح إلى أن صربيا ستغير سياساتها تجاه أوكرانيا في أعقاب التصويت في مجلس أوروبا حول عضوية إقليم كوسوفو الصربي الذي أعلن انفصاله من جانب واحد.

المصدر: تاس