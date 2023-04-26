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برلين تناشد طهران التراجع عن إعدام مواطن ألماني من أصل إيراني

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برلين تناشد طهران التراجع عن إعدام مواطن ألماني من أصل إيراني
Globallookpress
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ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، طهران التراجع عن إعدام المعارض الإيراني الألماني جمشید شارمهد، المدان بالتخطيط لعمل إرهابي استهدف مسجدا جنوب إيران سنة 2008.

 

وقال مسؤولون ألمان إنه لم يسمح لهم بحضور الجلسة التي أيد فيها الحكم على شارمهد.

ووصفت بيربوك الحكم بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وكتبت على تويتر: "لم يحظ جمشيد شارمهد في أي لحظة بمحاكمة عادلة، وندعو إيران للتراجع فورا عن هذا الحكم العشوائي".

وأعلنت السلطة القضائية في إيران أن المحكمة العليا في طهران ثبتت حكم الإعدام الصادر على المعارض الإيراني الألماني جمشید شارمهد، المدان بالضلوع في تفجير مسجد جنوب البلاد عام 2008.

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المصدر: أ ب 

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