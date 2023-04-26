كييف: الهجوم الأوكراني المضاد سيتم في الربيع

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن الهجوم الأوكراني المضاد سيتم في الربيع وسيسمح "بتحرير" كامل أراضي البلاد.

وقال كوليبا خلال مقابلة مع قناة Sky Tg24 التلفزيونية الإيطالية: "سيكون هناك هجوم ربيعي أوكراني، لكنني لن اصرح بتوقيته. لأنني لا أريد أن أسهل مهمة المخابرات الروسية.. "نحن نستعد، ونجهز قواتنا المسلحة، والغرض الوحيد من الهجوم المضاد هو تحرير الأراضي الأوكرانية، أي استعادة ما هو لنا".

وفقا لكوليبا ، سلطات كييف ستسرع وتيرة الإعداد للهجوم من حيث توفير المعدات العسكرية والذخائر والأسلحة، حتى يكون الهجوم المضاد فعالا".

وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في أوائل أبريل إن الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يبدأ في الصيف، لكنه عاد وقال في وقت لاحق، إنه سيبدأ "في المستقبل القريب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم الأكراني المضاد كان مقررا في 30 أبريل. في حين أشار خبراء قابلتهم وكالة ريا نوفوستي إلى أن تصديق التصريحات المتناقضة لكييف وواشنطن غير ممكن، وقد يكون هذا جزء من حملة تضليل مدبرة.

المصدر: ريا نوفوستي