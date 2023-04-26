ضابط استخبارات أمريكي متقاعد: زيلينسكي وحكومته لن يصمدا حتى نهاية الأزمة

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وحكومته لن يصمدا حتى نهاية الأزمة، وروسيا ستلغي جميع عقود شركات إعادة الإعمار الأمريكية.

وقال ريترفي مقابلة على "يوتيوب": "الحكومة الأوكرانية لن تكون موجودة بحلول الوقت الذي تنتهي فيه الأزمة الأوكرانية، ولن تتحمل القيادة الروسية ديون وعقود السلطات غير الشرعية التي لم تعد أصلا موجودة".

وفي رده على سؤال عما إذا كانت شركات الاستثمار وبالأخص "بلاك روك"، ستحتفظ بعقود إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية قائلا: "لن تبيع موسكو أراضيها لمثل هذه الشركات الأجنبية".

واختتم ريتر حديثه: "في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يحدث هذا".

يذكر أنه اتفق الرئيس الأوكراني في ديسمبر 2022، مع شركة "بلاك روك" الأمريكية على تنسيق جهود الاستثمار، لإعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الأزمة في البلاد.

وأشار الصحفي الشهير تاكر كارلسون، إلى أن "السلطات الأمريكية والممولين والصناعيين مهتمون بمواصلة الصراع والأزمة الأوكرانية بسبب الجشع، وبالتالي، فإن شركة بلاك روك دون تردد تصف الصراع بأنه فرصة عظيمة لتحويل أوكرانيا إلى معقل للرأسمالية، كما يعتبر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، أن إعادة الإعمار حافزا اقتصاديا جيدا للدخل الحقيقي والاستثمارات الحقيقية ".

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المصدر: نوفوستي