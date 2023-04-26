الخارجية الإيطالية: لمساعدة تونس هناك حاجة لوجود سياسي ومالي أمريكي وأوروبي

شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على الحاجة لوجود سياسي ومالي للولايات المتحدة وأوروبا في تونس التي تعاني من وضع اقتصادي صعب.

وقال تاياني في تصريح إذاعي: ''إنه خطأ يجب ألا يقع في الغرب، وقد نقلت هذه الرؤية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أيضا''، مضيفا: ''يجب ألا نترك تونس بين الأيادي الروسية أو الصينية''، في إشارة إلى تعثر المفاوضات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي.

وأعاد تاياني التأكيد على أن ''إيطاليا تفعل كل ما بوسعها من أجل إقرار تمويل من صندوق النقد الدولي لتونس لتجنب وقوعها في أزمة مالية''.

وقال: ''الاقتراح الذي قدمناه، لكل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والولايات المتحدة، هو تحرير (دفعة) تمويل (أولية) على الفور من القرض المقدر بقيمة 1.9 مليار دولار، والمضي قدما في الشريحتين الثانية والثالثة بناء على الإصلاحات التي سيتم تنفيذها في تونس".

المصدر: RT