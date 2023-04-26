الولايات المتحدة.. تراجع عدد الهجمات المسلحة في 2022

انخفضت حوادث إطلاق النار النشطة في الولايات المتحدة في عام 2022، بينما زاد عدد الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم، وفقا للإحصاءات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأشار مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي يعرف مطلق النار النشط بأنه "شخص أو أكثر شارك بنشاط في قتل أو محاولة قتل أشخاص في منطقة مأهولة بالسكان"، إلى أنه ليس تقريرا شاملا عن الأسلحة النارية.

وذكر المكتب أنه تم استبعاد الحوادث المتعلقة بالدفاع عن النفس أو عنف العصابات أو عنف المخدرات أو النزاعات الأسرية أو حالات الرهائن أو الأعمال الإجرامية الأخرى.

وقال: "بينما نشهد انخفاضا من 2021 إلى 2022، فإننا نرى بمرور الوقت على مدار العشرين عاما الماضية منذ أن أبلغنا عن حوادث إطلاق نار نشطة وبالتأكيد في السنوات الخمس الماضية ، كانت هناك زيادة إجمالية في هذا العدد".

تظهر الإحصاءات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه في عام 2022، كان هناك 18٪ أقل من حوادث إطلاق النار النشطة مقارنة بعام 2021، لكن عدد الضحايا ارتفع من 243 إلى 313. وشهد شهر مايو أعلى عدد من الحوادث حيث بلغ تسعة، ويوم الأحد هو اليوم الذي تم فيه تنفيذ معظم عمليات إطلاق النار.

المصدر: abc news