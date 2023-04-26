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عشية حدث نووي.. أردوغان ينوي الاتصال ببوتين

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عشية حدث نووي.. أردوغان ينوي الاتصال ببوتين
Sputnik
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يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو للطاقة النووية، حسبما أفادت الرئاسة التركية.

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أردوغان: بوتين سيشارك في حفل تسليم الوقود النووي إلى محطة
أردوغان: بوتين سيشارك في حفل تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" عبر الفيديو

ومن المقرر أن تجري المراسم في "أكويو" غدا الخميس. وفي وقت سابق، ذكر أردوغان أن بوتين سينضم إلى تلك الفعالية عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

ونقلت وكالة "سبوتنيك تركيا" عن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين قوله: "قبل الحفل في محطة أكويو للطاقة النووية، سيجري السيد الرئيس محادثة هاتفية مع بوتين".

المصدر: "نوفوستي"

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