المعارضة التركية تتمنى لأردوغان الشفاء العاجل

تمنى مرشح المعارضة الوحيد في انتخابات الرئاسة التركية، كمال قلجدار أوغلو، للرئيس رجب طيب أردوغان، الشفاء العاجل بعد إصابته بوعكة صحية خلال حوار على الهواء مباشرة.

وكتب كيليجدار أوغلو على "تويتر": "أتمنى للسيد أردوغان الشفاء العاجل".

كما تمنت زعيمة حزب "الجيد"، ميرال أكسينر، للرئيس التركي الشفاء العاجل.

وأصيب أردوغان بألم مفاجئ في المعدة خلال حوار مع صحفيين أتراك اضطره لقطع المقابلة.

المصدر: نوفوستي