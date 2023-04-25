وعكة صحية طارئة تمنع أردوغان من متابعة حواره مع صحفيين (فيديو)

توقفت مقابلة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع صحفيين أتراك بشكل مفاجئ، بعد شعوره بآلام في المعدة.

وبدأت المقابلة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بسبب الجدول الزمني المزدحم قبل الانتخابات الرئاسية التركية. وتوقف البث المباشر بشكل مفاجئ عندما بدأ صحفي بطرح سؤال حول التعديلات الوزارية المستقبلية. وتسبب التوقف الطويل في إثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أردوغان عندما عاد بعد توقف البث المباشر: "أتمنى لكم الصحة. بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة. لذلك أصبت بالتهاب في المعدة. حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج. ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".

وبعد سؤالين قصيرين، أعلن المشرف على المقابلة مع الزعيم التركي انتهائها من أجل "السماح للسيد الرئيس بالاستراحة".

المصدر: نوفوستي