لافروف يؤكد للمالكي موقف روسيا الرافض لانتهاكات إسرائيل وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويروك لبحث القضية الفلسطينية، والوضع في الشرق الأوسط.

وأكد لافروف على ثبات موقف روسيا الرافض للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة تنفيذ قرارات الإجماع الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لحل القضية الفلسطينية.

وقال: "نجدد التأكيد على دعم روسيا للشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، وتمسكنا بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جهته شكر الوزير المالكي نظيره الروسي على كلمته وحضوره الشخصي، و"ترؤسه جلسة مجلس الأمن، ورفع مستوى الاجتماع إلى مستوى وزاري، بما يعكس أهمية ما يحصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل وسلطة الاحتلال غير الشرعي، وأدواتها المختلفة من مسؤولين ومستوطنين".

وعبّر عن "أهمية الدعم والتضامن الذي تعبر عنه دول مجلس الأمن، والأهم إلحاق ذلك بخطوات عملية وتدابير لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي".

وأطلع المالكي لافروف على "الأوضاع الصعبة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل وحكومتها الفاشية ومستوطنوها، وتصعيدها غير المسبوق وعدوانها الدائم".

كما تطرق إلى العلاقات مع روسيا وشدد على ضرورة تطويرها وزيادة الدعم الإنساني الروسي للشعب الفلسطيني.

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المصدر: RT