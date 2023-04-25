بريغوجين: قوات "فاغنر" تعمل على مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين في إفريقيا

أكد قائد قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن وحدات "فاغنر" تسيّر دورياتها في الغابات وتقضي على الإرهابيين، وتعمل على حماية المدنيين ومصالحهم في مختلف دول إفريقيا.

وقال بريغوجين لموقع defenceWeb: "أنا منخرط بالتأكيد في قضايا القارة الإفريقية".

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وأضاف: "نحن متواجدون في إفريقيا لحماية الذين يطلبون منا المساعدة، وحماية المدنيين، ومصالحهم الوطنية من الإرهابيين وقطاع الطرق، الذين بعضهم ليسوا من أصل إفريقي وذلك بالأموال التي أجنيها من أعمالي".

وأكد أن الأنباء التي تتحدث عن مقتل مدنيين على أيدي مقاتلي "فاغنر" في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي "كاذبة 100%".

وتابع: "هذه الممارسات يقترفها الفرنسيون والأمريكيون، الذين فشلوا في القضاء على المسلحين والإرهابيين في أنحاء العالم، لأنهم كسالى وعديمو الفائدة. لقد اعتادوا الجلوس في قواعدهم، وحماية أنفسهم فقط، بينما نحن نسيّر دوريات في الغابات، ونقضي على الإرهابيين".

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه لوجود قوات "فاغنر" في السودان، حيث تتواصل المعارك منذ عشرة أيام بين الجيش، وقوات الدعم السريع مخلفة مئات القتلى.

يذكر أن بريغوجين، وجه مؤخرا رسالة مفتوحة إلى طرفي المواجهة في السودان، أعرب فيها عن استعداده للوساطة لوقف إطلاق النار، نظرا لما يحظى به من احترام لدى الجانبين.

المصدر: تاس + أ ف ب