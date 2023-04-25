إيران.. ضبط 1.8 طن من المخدرات جنوب خراسان خلال أبريل

أعلن العقيد حسن شجاعي نسب، قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران، أن شرطة المحافظة ضبطت في أبريل من هذا العام 1.8 طن من أنواع مختلفة من المخدرات.

وقال العقيد حسن شجاعي نسب إن جهود رجال الشرطة في محافظة خراسان الجنوبية قادت إلى ضبط طن و800 كيلوغرام من المخدرات الشهر الماضي وتم اعتقال 667 مهرب مخدرات في هذا الصدد.

وأضاف أنه تم ضبط 440 ألف لتر من الوقود المهرب الشهر الماضي.

وذكر أن الشرطة اعتقلت 359 مهربا في مجال تهريب البضائع والمنتجات النفطية وضبطت 481 سيارة محملة بالوقود المهرب.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة خراسان الجنوبية إن قيمة البضائع المهربة والمخزنة تقدر بأكثر من 220 مليار ريال.

المصدر: "فارس نيوز"