روسيا: سنرد على طرد السويد خمسة دبلوماسيين روس

أكدت الخارجية الروسية أن موسكو سترد على طرد السويد لخمسة دبلوماسيين روس، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الوزارة اليوم الثلاثاء.

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وقال المصدر: "كما أكد الجانب الروسي في وقت سابق، ستقدم روسيا ردا مناسبا".

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في وقت سابق اليوم أن ستوكهولم تطرد خمسة دبلوماسيين روس، بزعم أن "أنشطتهم تتعارض مع الوضع الدبلوماسي".

وقال بيلستروم لقناة SVT التلفزيوني: "استدعت السويد اليوم السفير الروسي فيكتور تاتارينتسيف وأبلغته بأن خمسة موظفين بالسفارة طلب منهم مغادرة البلاد لأن أنشطتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.. وأنشطتهم على أراضينا كانت لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".

وكانت الحكومة السويدية قررت في وقت سايق هذا الشهر إبقاء منصب مستشار السفارة الروسية لشؤون الثقافة شاغرا بعد انقضاء مهام المستشار الحالي في أغسطس المقبل، ووصفت السفارة الروسية هذا القرار بالمسيس.

المصدر: "نوفوستي"