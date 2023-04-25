عدد ضحايا الطائفة الدينية المتطرفة في كينيا يرتفع إلى 83 قتيلا

ارتفع عدد الجثث التي تم العثور عليها كجزء من التحقيق في القتل الجماعي لأتباع طائفة دينية متطرفة في كينيا إلى 83 جثة.

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أفادت بذلك صحيفة "ستار" الكينية نقلا عن الشرطة، حيث أفادت وسائل الإعلام سابقا بمقتل 67 شخصا، و29 ناجيا تمكنت خدمات الطوارئ من العثور عليهم أثناء عملية البحث عن الجثث، وجميعهم من أتباع طائفة دينية يزعم أن قسيسها هو ماكنزي نتنغه طلب من أعضائها تجويع أنفسهم حتى الموت من أجل "مقابلة يسوع".

وقد استخرجت الشرطة عشر جثث أخرى في شكول ليرتفع العدد الإجمالي إلى 83.

وقد أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن من بين القتلى العشرة الذين تم العثور عليهم 3 أطفال، كما عثرت خدمات الطوارئ على ناجين آخرين.

وقد اعتقل القس ماكنزي نتنغه قس طائفة "الأخبار السارة"، بعد اكتشاف جثث 4 أشخاص يعتقد أنهم ماتوا في ظروف مماثلة. وفي الشهر الماضي، كان قد احتجز بالفعل فيما يتعلق بوفاة طفلين، ولكن بعد ذلك تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 10 آلاف شلن (حوالي 74 دولارا).

المصدر: نوفوستي