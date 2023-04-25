الولايات المتحدة تهدد كازاخستان بعقوبات ثانوية حال "مساعدتها لروسيا"
Sputnik
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حذرت مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبيرغ كازاخستان من تزايد مخاطر العقوبات الثانوية ضد الشركات والبنوك الكازاخية بسبب "مساعدتها لروسيا في تجاوز العقوبات".
وقالت روزنبيرغ في خطاب ألقته خلال "مائدة مستديرة" في العاصمة الكازاخية أستانا: "تتزايد المخاطر فيما يتعلق بكل من جمهورية كازاخستان والشركات والبنوك الكازاخية على حد سواء".
وأضافت: "نحن في شراكة مع زملائنا الكازاخيين وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحديد هذه المخاطر الموجودة بوضوح وكذلك العواقب التي قد تنشأ بسبب تقديم المساعدة لروسيا في تجاوز العقوبات وتدابير الرقابة".
المصدر: نوفوستي