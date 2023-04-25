الكرملين: لا يوجد حتى الآن قرار بشأن إجلاء الرعايا الروس من السودان

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه ليس لدى الكرملين قرار بشأن إجلاء الرعايا الروس من السودان حتى الآن، ولكن توجد خيارات مختلفة قيد الدراسة.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "يراقب موظفونا الموقف على الأرض بعناية شديدة، وهم على اتصال دائم بموسكو، ولديهم تفاعلات ومشاورات على مدار الساعة بشكل مستمر. ويجري النظر في مجموعة متنوعة من الاحتمالات، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد".

المصدر: نوفوستي