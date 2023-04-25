مدفيديف: يمكن لماسك الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن الفوز في الانتخاب الرئاسية الأمريكية يمكن أن يحققه أي شخص يتمتع بسمعة كبيرة مثل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

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وقال مدفيديف في خطاب ألقاه في منتدى "المعرفة"، اليوم الثلاثاء: "الآن يتحدثون كثيرا عن إيلون ماسك على أنه الوجه الجديد للولايات المتحدة".

وأضاف: "وخلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية يمكن لشخص يتمتع بسمعة أكبر بكثير من سمعة (الرئيس السابق دونالد) ترامب وحتى (الرئيس الأمريكي الحالي جو) بايدن الفوز، مثلا إيلون ماسك الأسطوري".

المصدر: نوفوستي