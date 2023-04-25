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مدفيديف: يمكن لماسك الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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مدفيديف: يمكن لماسك الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
Sputnik
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن الفوز في الانتخاب الرئاسية الأمريكية يمكن أن يحققه أي شخص يتمتع بسمعة كبيرة مثل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

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وقال مدفيديف في خطاب ألقاه في منتدى "المعرفة"، اليوم الثلاثاء: "الآن يتحدثون كثيرا عن إيلون ماسك على أنه الوجه الجديد للولايات المتحدة".

وأضاف: "وخلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية يمكن لشخص يتمتع بسمعة أكبر بكثير من سمعة (الرئيس السابق دونالد) ترامب وحتى (الرئيس الأمريكي الحالي جو) بايدن الفوز، مثلا إيلون ماسك الأسطوري".

المصدر: نوفوستي

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