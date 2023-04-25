بولتون يقترح نشر أسلحة نووية تكتيكية في كوريا الجنوبية

اقترح جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق نشر أسلحة أمريكية نووية تكتيكية في كوريا الجنوبية لردع الجارة الشمالية.

جاء ذلك في حديث بولتون إلى رويترز اليوم الثلاثاء حيث قال إن "عودة الأسلحة النووية إلى شبه الجزيرة سيكون دليلا واضحا على تصميمنا على ردع جمهورية كوريا الشمالية. ونشر الأسلحة النووية الأمريكية في جمهورية كوريا الجنوبية لا يحول دون تطوير البلاد لأسلحتها النووية المحتملة، لكنه قد يمنحنا بعض الوقت للنظر فيما إذا كنا في الولايات المتحدة نريد حقا أن تطور كوريا الجنوبية أسلحتها النووية الخاصة بها".

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وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نشرت أسلحة نووية تكتيكية في كوريا الجنوبية عام 1958 إلا أنه تمت إزالتها بالكامل في عام 1991.

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول إن بلاده يمكن أن تنشر أسلحة نووية تكتيكية لدولة أخرى أو تطور أسلحة نووية خاصة بها إذا ما ساء الوضع في شبه الجزيرة الكورية بسبب البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وأضاف يون سوك يول أن التعاون الأمني مع الولايات المتحدة يظل الخيار الأكثر واقعية في الوقت الحالي.

ويتحدث المسؤولون الأمريكيون بانتظام عن الالتزام بالردع الموسع، والذي يعني الاستعداد لاستخدام جميع الوسائل، بما في ذلك الوسائل النووية، لحماية أحد الحلفاء.

المصدر: تاس