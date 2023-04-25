"نيويورك تايمز": لن يستطيع الغرب تقديم نفس المساعدة لأوكرانيا بعد الهجوم المضاد

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه من المستبعد أن يتمكن الغرب، بعد هجوم الجيش الأوكراني المحتمل، من تزويد كييف بنفس القدر من الذخيرة والأسلحة بسبب نقصها بالمستودعات.

ونقلت الصحيفة قول أحد الخبراء العسكريين: "من المستبعد أن يتمكن الغرب بعد انتهاء الهجوم الأوكراني، من مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لكييف بنفس الوتيرة التي كانت قبل الهجوم، وذلك بسبب عدم وجود القدر الكافي من مخزون العتاد والذخيرة لدى الحلفاء الغربيين. وطبعا لن يتمكن الإنتاج المحلي من سد الفجوة قبل العام المقبل".

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ويرى الكثير من الخبراء والمسؤولين الأمريكيين والأوروبيين أن الهجوم المضاد المحتمل، قد لا يتم أو قد يتعرض للفشل، بسبب الوتيرة العالية لإطلاق الجيش الأوكراني لقذائف المدفعية في محاولته للتشبث بمدينة أرتيوموفسك.

المصدر: نوفوستي