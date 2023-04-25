مصدر: تدمير معقل و9 ملاجئ للقوات الأوكرانية في اتجاه مدينة كوبيانسك

أفاد المتحدث باسم المكتب الصحفي للمجموعة العسكرية "غرب" ياروسلاف ياكيمكين بأن القوات الروسية دمرت معقلا للعدو و9 ملاجئ للأفراد في اتجاه كوبيانسك وأحبطت 3 محاولات لتبديل القوات.

إقرأ المزيد

وقال ياكيمكين في حديث لوكالة "نوفوستي": "أثناء الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك دمر طيران الجيش التابع للمجموعة العسكرية "غرب" في اليوم الماضي معقلا للعدو بالقرب من التجمع السكني ميلوفويه و9 ملاجئ للجنود في منطقة قرى بيرشوترافنيفويه وبيريستوفويه وإيفانوفكا".

وأضاف أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير مجموعتي استطلاع وتخريب للعدو في منطقة قريتي تيمكوفكا ونوفوسيولوفسكويه.

وتابع: "تم إحباط 3 محاولات لتبديل الوحدات العسكرية الأوكرانية في منطقة قريتي دفوريتشنويه وكيسلوفكا. وفي منطقة التجمعين السكنين نيسكوتشنويه وأوروتشيشيه مانكوفكا دمرت نيران المدفعية لمنظومة "مستا-أس" شاحنة كبيرة وشاحنتين صغيرتين كانتا تنقلان جنود العدو".

المصدر: نوفوستي