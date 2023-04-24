بيلاروس: العالم ينتقل إلى التعددية القطبية ولا يمكن لأحد إيقاف ذلك

أكد مندوب بيلاروس لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، أن انتقال العالم إلى التعددية القطبية يجري الآن على الرغم من محاربة ومقاومة بعض الدول لذلك.

وقال للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "بطريقة أو بأخرى، سواء أرادوا ذلك أم لا، يحدث الانتقال إلى التعددية القطبية بكفاح شاق، رغم مقاومة تلك البلدان التي تحاول محاربة الانتقال بكل طريقة ممكنة".

وأكد أنه من الواضح "للجميع" أن عملية التحول جارية ولا يمكن إيقافها.

وأضاف: "ربما لهذا السبب يتم استخدام مثل هذه الأساليب العنيفة"، مستشهدا بالعقوبات ضد بيلاروس.

المصدر: نوفوستي