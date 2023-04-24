مئات المهاجرين يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

مع عودة الهدوء إلى البحار، أطلق مهربو المهاجرين عشرات القوارب من تونس خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث وصل ركابها إلى جزيرة إيطالية صغيرة بالمئات.

وقالت تقارير إخبارية إيطالية إنه تم العثور على جثة في أحد القوارب، بينما قال ناجون من عمليتي إنقاذ إن 23 شخصا في عداد المفقودين.

إقرأ المزيد

وجلس عشرات المهاجرين صباح الاثنين بالقرب من ميناء لامبيدوزا في انتظار نقلهم إلى ملجأ الجزيرة المكدس، أو إلى صقلية أو البر الرئيسي الإيطالي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن قارب صيد قبالة جزيرة لامبيدوزا ساعد في وقت سابق من الاثنين زورق مهاجرين على متنه 34 شخصا وجثة.

وأشارت إلى أن الناجين أبلغوا رجال الإنقاذ أن نحو 20 راكبا آخرين ففي عداد المفقودين منذ انطلاقهم من ميناء تونسي ليل السبت.

وبعد ساعات قليلة، أنقذ خفر السواحل الإيطالي 42 مهاجرا من قارب غارق قبالة لامبيدوزا بعد مغادرته ليلة السبت من تونس، حسب وكالة أنسا، وقال ناجون لرجال الإنقاذ إن 3أ شخاص في عداد المفقودين.

ويوم الأحد وصل إجمالا 640 مهاجرا إلى لامبيدوزا، وهبط 179 مهاجرا إلى الشاطئ من أربعة قوارب في وقت مبكر من الاثنين.

وقام خفر السواحل الإيطالي بالاعتداء على المهاجرين عندما اقتربوا من الجزيرة.

ووفق إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية وصل حتى يوم الجمعة الماضي نحو 36 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي أكثر من أربعة أضعاف من وصلوا في الفترة نفسها في كل من العامين السابقين.

المصدر: أ ب