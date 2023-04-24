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إيران.. تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة في أصفهان

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إيران.. تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة في أصفهان
Globallookpress
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أعلن المدير العام لشؤون مكافحة الأزمات في محافظة أصفهان بإيران، أن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة سجلت ظهر اليوم الاثنين في مدينة حسن آباد بالمحافظة عند الساعة 13 و32 دقیقة.

وأوضح المدير العام لشؤون الأزمة في محافظة أصفهان منصور شيشة فروش، على أن الزلزال هز مدينة حسن آباد في (أصفهان) ومدينة ايزد خواست في محافظة (فارس).

وقال: "إن فرق تقييم الخسائر والأضرار توجهت إلى منطقة الزلزال حيث تفقدت 4 فرق المناطق القروية في حسن آباد وقرية رامشة، ولم يصل أي تقرير عن حجم الخسائر الناجمة عن هذا الزلزال الذي شعر به بعض السكان".

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المصدر: وكالة أنباء فارس

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