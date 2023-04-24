نائب أمريكي يدعو لوقف تقديم المساعدات لأوكرانيا

دعا عضو مجلس النواب الأمريكي بول غوسار إلى وقف المساعدات لأوكرانيا، والتحقق من وجهة المساعدات التي تم إرسالها.

وقال غوسار، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس قد أنفقا نحو 200 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على تمويل الحرب بالوكالة في أوكرانيا".

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وأضاف: "علينا ألا نرسل ولا سنتا واحدا وأن نجري فصحا لما تم توريده من الموارد حتى الآن".

وذكر مكتب النائب الأمريكي أن إدارة جو بايدن لم تقدم للكونغرس نسخ الوثائق المتعلقة بتقديم المساعدات لأوكرانيا.

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعم أوكرانيا في الوقت الراهن، وقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية لوحدها أكثر من 35 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي