مسؤول إيراني: طهران قادرة على إحباط تهديدات العدو الإلكترونية على بعد مئات الكيلومترات

تحدث المدير التنفيذي لشركة الصناعات الإلكترونية بإيران الأدميرال أمير رستكاري، عن قدرات طهران في مجال الحرب الإلكترونية، مؤكدا القدرة على إحباط التهديدات على بعد مئات الكيلومترات.

وقال الأدميرال رستكاري في تصريح له عن إنجازات الشركة في مجال الحرب الإلكترونية، "اليوم يمكننا القول بثقة إن لدينا أنظمة كشف وإجراءات مضادة ضد النطاقات الترددية التي تعمل بها منظومات الحرب الالكترونية في العالم، ولا يمكننا الخوض في التفاصيل، لكننا قادرون على مراقبة جميع أبعاد الموجات الكهرومغناطيسية للعدو وأن نشن الهجوم وفقا لذلك".

وأضاف: "اليوم قد لا تكون البلاد في خضم حرب عسكرية خشنة، لكنها في حرب إلكترونية، ولربما لا يدرك البعض ذلك كثيرا.. نحن منخرطون في حرب إلكترونية منذ أعوام طويلة لحماية حدود البلاد الفضائية والجوية، وأن كل مهاجم اختبرنا في هذا المجال أدرك قدرتنا".

وتابع الادميرال رستكاري: "منذ بعض الوقت، تحركت طائرة معادية عند حدود مجالنا الجوي FIR وبدأت في إرسال موجات لجمع المعلومات.. قمنا بالتشويش على هذه الطائرة، لكن الطيار تصور أن منظومته قد أصابها خلل حيث اتصل بالقاعدة وقال إن منظومته قد اختلت وسيعود أدراجه.. والمكالمة أجراها الطيار مسجلة".

وأردف قائلا: "في اليوم التالي حلقت طائرتان معاديتان أخريان وبدأتا بعملية مسح جوي وجمع المعلومات، هذه المرة قمنا بالتشويش على كليهما، نظرا للقدرة التي نمتلكها في ذلك النطاق الترددي".

وأوضح الأدميرال رستكاري: "بمجرد أن بدأنا التشويش، أدرك الطياران بأن منظوماتنا الأرضية تعمل على التشويش عليهما، لذلك أعلنا لقاعدتهما أن الحرب الالكترونية من قبل إيران تعمل بالمنطقة ولا يمكنهم العمل بعد الآن".

وصرح بأن هذه القدرة متوفرة لدى القوات الإيرانية ويمكنها إحباط أي تهديد على بعد مئات الكيلومترات.

المصدر: موقع "فارس نيوز" الإيراني