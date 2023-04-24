اندلاع حريق بطائرة ركاب إماراتية في نيبال (فيديو)

أفادت وكالة Ani باندلاع حريق بطائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية بعد إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال، وأن الطائرة تحاول في هذه اللحظات الهبوط في المطار الذي أقلعت منه.

وقالت الوكالة في بيانها: "اشتعلت النار في طائرة "فلاي دبي" بعد إقلاعها من مطار كاتماندو وهي تحاول الآن الهبوط في المطار. ووصلت سيارات الإطفاء إلى المطار".

ولم يتم بعد تحديد رقم الرحلة ونوع الطائرة وعدد الركاب على متنها.

المصدر: نوفوستي