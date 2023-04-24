الخارجية الروسية: نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنينا في السودان
Globallookpress Sergey Petrov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6r1
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تواصل مراقبة الوضع في السودان عن كثب، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس هناك.
وجاء في بيان الخارجية: "نواصل مراقبة تطورات الوضع في هذا البلد عن كثب ونتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس في السودان، بما في ذلك سبل إجلائهم".
وأجلت دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر وغيرها دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية.
المصدر: نوفوستي