الخارجية الروسية: نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنينا في السودان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تواصل مراقبة الوضع في السودان عن كثب، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس هناك.

وجاء في بيان الخارجية: "نواصل مراقبة تطورات الوضع في هذا البلد عن كثب ونتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس في السودان، بما في ذلك سبل إجلائهم".

وأجلت دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر وغيرها دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية.

المصدر: نوفوستي