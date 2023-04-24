فرنسا تطالب السفير الصيني "بالالتزام بالمواقف الرسمية" لبكين

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت السفير الصيني في باريس وطالبته بأن "يلتزم بالمواقف الرسمية لبلاده في تصريحاته العلنية".

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم إبلاغ السفير لو شاي "بأنه من غير المقبول التشكيك في احترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع الدول، والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة الملزمة للجميع".

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وكانت السفارة الصينية لدى باريس قد علقت على تصريحات سفيرها حول القرم، وقالت في بيان لها: "ملاحظات السفير لو شاي بشأن قضية أوكرانيا لم تكن تصريحات سياسية، لكنها كانت تعبيرا عن رأي شخصي خلال مناظرة متلفزة. ولا ينبغي أن تكون مادة للتكهنات. لم يتغير موقف الصين بشأن القضايا المثارة".

وقال السفير الصيني، في مقابلة مع قناة LCI التلفزيونية، إن القرم كانت تنتمي إلى روسيا، وانتقلت إلى كييف بقرار من نيكيتا خروشوف، وأن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي لا تزال حتى الآن لا تتمتع بصفة واضحة دوليا.

المصدر: أ ف ب + نوفوستي