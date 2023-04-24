لافروف: لا يمكن شطب القضية الأوكرانية من السياق الجيوسياسي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه لا يمكن شطب القضية الأوكرانية من السياق الجيوسياسي، وأن روسيا أعلنت أهداف عمليتها العسكرية بأوكرانيا وبينها حماية الروس هناك من الإبادة.

وأكد لافروف خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "اليوم من الواضح للجميع، أن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا على الإطلاق، بل بكيفية استمرار بناء العلاقات الدولية عبر إجماع ثابت قائم على التوازن والمصالح، ولا يمكن النظر إلى القضية الأوكرانية بمعزل عن السياق الجيوسياسي".

وأشار إلى أن "التعددية تفترض سلفا احترام كافة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "روسيا أعلنت بوضوح أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا لإزالة التهديدات الأمنية التي خلقها "الناتو" طيلة سنوات على حدودنا، وحماية من حرموا من حقوقهم التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية، من التهديدات المباشرة لهم بالإبادة والترحيل التي أعلنها نظام كييف علنا في الأراضي التي عاش فيها أسلاف هؤلاء منذ قرون. لقد قلنا بصدق لماذا وعمّن ندافع" في أوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي