السفارة الصينية لدى باريس تعلق على تصريحات سفيرها حول القرم

أعلنت السفارة الصينية لدى فرنسا أن تصريح سفيرها، لو شي، الذي قال فيه أن القرم أرض روسية، وجهة نظره الشخصية.

وقالت السفارة في بيانها: "ملاحظات السفير لو شاي بشأن قضية أوكرانيا لم تكن تصريحات سياسية، لكنها كانت تعبيرا عن رأي شخصي خلال مناظرة متلفزة. ولا ينبغي أن تكون مادة للتكهنات. لم يتغير موقف الصين بشأن القضايا المثارة".

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وأكدت أن بكين تحترم "سيادة واستقلال ووحدة أراضي جميع الدول".

وأشارت إلى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت الصين من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق واحترمت وضعها السيادي.

وتابعت: "موقف الصين واضح ولم يتغير فيما يتعلق بقضية أوكرانيا. والصين مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي للمساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية".

وقال السفير الصيني، في مقابلة مع قناة LCI التلفزيونية، إن القرم كانت تنتمي إلى روسيا، وانتقلت إلى كييف بقرار من نيكيتا خروشوف، وأن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي لا تزال حتى الآن لا تتمتع بصفة واضحة دوليا.

المصدر: نوفوستي