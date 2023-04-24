إيران.. ضبط 765 كيلوغراما من الأفيون في محافظة فارس خلال يومين

أعلن الأمن الإيراني عن ضبط 765 كيلوغراما من الأفيون والحشيش خلال اليومين الماضيين.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة فارس، العميد رهام بخش حبيبي، اليوم الاثنين، إن "منتسبي قوى الأمن الداخلي في مدينة داراب، وأثناء قيامهم بدوريات على الطرق الترابية والفرعية خلف قرية قلاتوي، وجدوا سيارة برايد مشبوهة فاوعزوا لها بالتوقف، لكن السائق هرب غير مكترث للأوامر".

وتابع أنه في هذا السياق طارد رجال الشرطة السيارة وبعد أن قطعوا مسافة أطلقوا النار على السيارة وأوقفوها وفق قانون استخدام السلاح.

وقال حبيبي: "خلال تفتيش هذه السيارة تم العثور على 192 كيلوغراما و300 غرام حشيش وخمسة كيلوغرامات و700 غرام أفيون وجرى اعتقال مهرب المخدرات".

وتابع: في عملية أخرى، تم إبلاغ منتسبي شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة فارس بأن تجار المخدرات يخططون لنقل كميات من المخدرات عبر المحاور المواصلاتية للمحافظة.

وذكر أن عناصر الشرطة تعرفوا على سيارة سمند في محور شيراز-زرقان وأوقفوها، وقال: أثناء تفتيش هذه السيارة تم ضبط 327 كيلوغراماً من الأفيون واعتقال متهمين في هذا الصدد.

وأضاف: كما تم إبلاغ شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة بمعلومات تقضي بان المهربين بصدد نقل كميات من المخدرات باستخدام مركبتين.

وتابع: تم التعرف على مركبتين بيجو وسمند وأطلقت لهما انذارا بالتوقف ، لكن السيارتين لاذتا بالفرار.

وأشار إلى أنه بعد مطاردة طويلة، بادر سائقا السيارتين اللذين وجدا أنفسهما محاصرين، بالتخلي عن سيارتيهما وفرا باتجاه التلال والمرتفعات المحيطة وقال انه بعد تفتيش احدى السيارتين تم ضبط 240 كغم من الأفيون فيما تمت مصادرة السيارة الأخرى التي كانت تعمل كمرافق.

وكالة: أنباء فارس