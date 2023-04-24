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خبير عسكري يكشف الأهمية الاستراتيجية لمدينة أرتيوموفسك

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خبير عسكري يكشف الأهمية الاستراتيجية لمدينة أرتيوموفسك
Sputnik sergey Averin
صورة من أرتيموفسك
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أعلن الخبير العسكري الروسي فاسيلي دانديكين أن تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) سيفتح الطريق إلى اتجاهات مختلفة.

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ويشير الخبير في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن "هذه المدينة بالإضافة إلى أهميتها المعنوية، لها أهمية تكتيكية، حيث بعد تحريرها سينفتح الطريق باتجاه مدن سلافيانسك وكراماتورسك وسيصبح بالإمكان التقدم نحو تشاسوف يار ، وقسطنطينوفكا. وبعد ذلك سينتهي هذا التكتل الضخم، الذي من الصعب إيجاد مثيل له في العالم. أي أن الأمر مثل سلسلة مدينة بعد مدينة وبلدة بعد بلدة. أنها معارك عنيفة".
وكان دينيس بوشيلين القائم بمهام رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية قد اعلن في وقت سابق أن القوات الروسية تمكنت من التقدم في الاتجاهين الشمالي الغربي والغربي من المدينة، ولا تزال الأوضاع في المدينة متوترة، حيث وصلت القوات الروسية إلى منطقة صعبة نسبيا حيث حولت التشكيلات الأوكرانية المباني العالية إلى خطوط دفاعية.
ويذكر أن صحيفة Bild أفادت يوم 23 أبريل، بأن القوات الأوكرانية قد انسحبت من مركز المدينة باتجاه الغرب خلف خطوط سكك الحديد، وان القوات الروسية تتقدم باتجاه الغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن المفارز الاقتحامية الروسية أعلنت عن تحرير حيين في غرب المدينة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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