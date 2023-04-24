الدفاع الروسية: لا خسائر أثناء عملية صد هجوم كييف على سيفاستوبول

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية حاولت في الليلة الماضية مهاجمة قاعدة الأسطول في مدينة سيفاستوبول باستخدام قوارب مسيرة، مضيفة أنه تم تدميرها جميعا بدون وقوع إصابات.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين: "في الساعة 3:30 بتوقيت موسكو تقريبا من صباح اليوم الاثنين نفذ نظام كييف محاولة شن هجوم على قاعدة أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بمشاركة 3 زوارق سريعة مسيرة".

وأضاف البيان: "عند اقتراب القوارب المسيرة من خليج سيفاستوبول تم تدميرها جميعا من قبل قوات الدعم المضادة للغواصات والتخريب. ولم تقع هناك إصابات".

وفي وقت سابق من هذا اليوم صرح حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف إن أسطول البحر الأسود الروسي تمكن في يوم 24 أبريل من التصدي لهجوم مسيرات مائية استهدفت المحيط الخارجي للمدينة

وأوضح فيما بعد أن قوات الدفاع المضادة للغواصات والتخريب تمكنت من تدمير مسيرة مائية سطحية وانفجرت أخرى من تلقاء نفسها.

المصدر: نوفوستي