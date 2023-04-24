وزير الخارجية اليوناني ينتقد الاتحاد الأوروبي لعجزه عن إجلاء مواطنيه من السودان

انتقد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الاتحاد الأوروبي لفشله في تنظيم عمليات إجلاء المواطنين الأوروبيين من السودان.

وأوضح ديندياس، قبيل اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن وزارة الخارجية اليونانية، تحاول إجلاء نحو 150 مواطنا يونانيا من السودان، وأنه تم إجلاء 18 شخصا على دفعتين، بمساعدة فرنسا وإيطاليا.

وأضاف، أنه سيناقش مسألة إجلاء المواطنين الأوروبيين من السودان، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية اليوم.

وتابع: "أجريت بالأمس محادثة مع جوزيب بوريل مع جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وقبل طلبي، ببحث مسألة إجلاء المواطنين الأوروبيين من السودان، وأود شكره على الجهود الكبيرة التي يبذلها، وكذلك أشكر وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، لمساعدتهم في إجلاء المواطنين اليونانيين من الخرطوم".

وقال: " يمكن اعتبار التصويت على نصوص مثل "البوصلة الاستراتيجية" بنبرة المنتصر، ومن ثم الفشل في إجلاء مواطنينا على المستوى الأوروبي تناقضا، بالنظر إلى جهود الممثل السامي، لتنظيم عملية إجلاء الأوروبيين".

واختتم ديندياس قائلا: "يتم الحكم على أوروبا من خلال قدرتها على الاستجابة السريعة للأزمات، وكمواطن أوروبي، أود أن أقول إننا لم نحصل على تقييم جيد للغاية للأزمة في السودان".

المصدر: نوفوستي